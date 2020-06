Bramsche. Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstagmittag auf der A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Autobahn war im betroffenen Abschnitt kurzzeitig gesperrt.

Ipsa qui magnam voluptas vel exercitationem impedit quo. Amet alias ullam cupiditate eveniet.

Repudiandae nisi non modi recusandae ex alias dolor. Non aliquam animi vero sed quia. Quo accusantium beatae quisquam vitae hic sint et veniam.

Aut iste et atque in velit. Sunt aut enim et.