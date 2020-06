Bewegungsspiele auf neuem Regenbogenpfad am Bramscher Hasesee

Linus und Henry machen vor, was für Aufgaben der Regenbogenpfad bereithält. Hier das Balancieren auf dem alten Baumstamm bei der Haseseebrücke.

Holger Schulze

Bramsche. Wer derzeit aufmerksam den Hasesee in Bramsche umrundet, kann an verschiedenen Stellen DIN-A 5 große Hinweisschilder der katholischen Kindertagesstätte St. Martinus entdecken. Auf ihrer Rückseite laden diese Schilder an insgesamt zehn Stationen zum Mitmachen und Aktivwerden ein.