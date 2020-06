Werbung am Kreishaus für Sonderausstellung in Kalkriese

Unübersehbarer Hinweis: Stefan Burmeister, Geschäftsführer der Varusschlacht im Osnabrücker Land, Burkhard Fromme und Katharina Pfaff (beide Kulturbüro Landkreis) sowie Landrätin Anna Kebschull (von links) werben für die Ausstellung „2 Millionen Jahre Migration“ und den Besuch der wieder geöffneten Museen in der Region.

Landkreis Osnabrück/Uwe Lewandowski

Kalkriese/Osnabrück. Mit einem großen Banner am Kreishaus wirbt der Landkreis Osnabrück jetzt für die aktuelle Sonderausstellung im Varusschlachtmuseum in Kalkriese - sowie generell für einen Besuch in den Museen der Region, die seit Kurzem wieder geöffnet sind.