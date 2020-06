Mit dem Verkauf unter anderem von Masken, Spielen sowie Schulkleidung konnten Friedrich Rehm, Walerija Nieberding und Joris Hoffmann (von links) und die anderen Mitglieder der Schülerfirma Jamii 5000 Euro an ihre Partnerschule in Kenia Spenden. Hierfür wurden sie selbst mit einem Förderbetrag der Kinderschutzorganisation „Children for a better World“ für ihrer weitere Arbeit unterstützt.

Holger Schulze

Bramsche. Die Stiftung „Children for a better World“ aus München fördert jährlich Initiativen von engagierten Kindern und Jugendlichen, die sich gegen die Folgen von Kinderarmut, aber auch allgemein mit eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. Bereits zum zweiten Mal erhielt die Schülerfirma „Jamii“ an der Waldorfschule Evinghausen einen Förderbetrag für ihre Arbeit.