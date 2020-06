Hesepe. Die Bramscher Straße in Hesepe (Kreisstraßen 163 und 147) wird ab Montag, 8. Juni 2020, für vmehrere Wochen halbseitig gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten im Bereich zwischen dem Bahnübergang in Hesepe und dem Baugebiet „Stapelberger Weg“.

