Rollsplitt wird auf Straßen in Bramsche aufgebracht

Die Stadt Bramsche wird in der kommenden Woche auf einigen Straßen in Bramsche und den Ortsteilen Rollsplitt aufbringen (Archivbild).

Björn Dieckmann

Bramsche. Auf verschiedenen Straßen in Bramsche und den Ortsteilen wird in der kommenden Woche Rollsplitt aufgebracht. Darauf weist die Stadt Bramsche in einer Pressemitteilung hin.