Dr. Susanne Wegner bietet in den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche eine ambulante Behandlung psychiatrischer Erkrankungen in Schwangerschaft und Stillzeit an.

Daniel Meier/Niels-Stensen-Kliniken

Bramsche. In den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche ist wieder Babygeschrei zu hören. Obwohl es hier schon lange keine Geburtshilfe mehr gibt, finden junge Mütter und Schwangere nun wieder hierher. Denn in dem Krankenhaus gibt es neuerdings eine ambulante Behandlung für psychiatrische Erkrankungen in Schwangerschaft und Stillzeit.