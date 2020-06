Bramsche. Das Landgericht Osnabrück verurteilte in einer Berufungsverhandlung einen Mann aus Bramsche wegen Fahrens ohne Führerschein und Fahrerflucht zu einer Geldstrafe von insgesamt 5850 Euro. Der heute 31-Jährige war unter dem Einfluss von Cannabis mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt.

