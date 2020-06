Das Feuerwehrhaus in Sögeln kann vermutlich bald anders genutzt werden. Archivfoto: Björn Dieckmann

Björn Dieckmann

Bramsche. Ein Umzug der Sögelner Ortsfeuerwehr in ein neues Gerätehaus, das gemeinsam mit der Ortswehr Epe genutzt wird, ist im Gespräch. Was wird dann aus dem alten Sögelner Gerätehaus? Die SPD in Sögeln hat schon eine Idee.