Die Pommernstraße muss nach Absackungen saniert werden. Foto: Heiner Beinke

Heiner Beinke

Bramsche. Aufgrund einer Absackung müssen an der Pommernstraße in Bramsche kurzfristige Sanierungsarbeiten am Regenwasserkanal durchgeführt werden. Die Kanalarbeiten beginnen nach Angaben der Stadt am Dienstag, 2. Juni, und werden voraussichtlich drei Tage dauern.