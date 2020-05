Bramsche. Ein Schüler des Greselius-Gymnasiums in Bramsche ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Gesundheitsdienst des Landkreises hat daraufhin am Freitag Proben von 50 Mitschülern und Lehrer genommen.

