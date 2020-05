Nach der Corona-Zwangspause läuft der Betrieb auf dem Campingplatz Waldwinkel jetzt an. Foto: Heiner Beinke

Bramsche. Nach der parlamentarischen Sommerpause will die Bramscher Stadtverwaltung einen Plan zur Diskussion stellen, wie die Nutzungskonflikte am Campingplatz in Kalkriese befriedet werden können. Auf dem Platz hat es inzwischen einige Änderungen gegeben.