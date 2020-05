Eine Serie von Pkw-Aufbrücken hat die Bramscher Polizei aufgeklärt. Foto: Polizei Osnabrück/Jens Burrichter

Bramsche. Die Bramscher Polizei hat eine Serie von Pkw-Aufbrüchen aufgeklärt und einen 18-Jährigen festgenommen. Der in Bramsche wohnende Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen neun Autos im Ortsteil Hesepe aufgebrochen zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde auf frischer Tat ertappt.