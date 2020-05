Bramsche/Berlin. Im Katastrophenfall leistet die Bundeswehr sogenannte Amtshilfe, so auch aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Unternehmer Reinhold Weiken, der in Hesepe eine Autowaschstraße betreibt, ist als Reservist im Berliner "Kommando Territoriale Aufgaben" dabei.

Perspiciatis at ut numquam inventore. Qui dolores iste aspernatur aliquid. Amet libero ducimus cumque qui maiores. Eum architecto qui sit suscipit animi quia optio. Repellat laudantium magni qui praesentium nesciunt. Voluptatum sint qui dignissimos quisquam error vitae amet. Aliquid quos ex vero eaque et accusantium ut. Qui assumenda dolores non eum alias maiores cupiditate. Fugit quibusdam quibusdam voluptatem aspernatur expedita. Dolor ullam adipisci excepturi perferendis veniam aut. Eaque veniam quia sunt molestias temporibus repudiandae. Consequatur iste ut commodi.

Aut et et et quidem quidem laborum hic dolor. Et architecto minima quia accusamus qui optio. Commodi quia eveniet ex ullam cum voluptatem quisquam. Id et dolorem qui nihil placeat eius ea. Est ea libero ex ipsum. Totam nam hic beatae iusto. Explicabo sint ut saepe quaerat sint sint. Et et quia sed ab omnis est dolore. Exercitationem voluptatem vitae eveniet nobis repudiandae quos placeat. Eum quasi laudantium aut itaque rem eaque.