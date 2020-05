So geht es beim Universum-Autokino in Bramsche weiter CC-Editor öffnen

Der Schauspieler und Sänger Tim Curry spielt die Hauptrolle in dem Kultfilm "Rocky Horror Picture Show" (Szenenfoto).

dpa/20th Century Fox

Lappenstuhl. Das Universum-Autokino bei der Firma Welzel in Lappenstuhl startet am Donnerstag, 28. Mai 2020, in seine dritte Veranstaltungswoche. Welche Filme gezeigt werden, steht jetzt fest.