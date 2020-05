In 2020 gibt es am Pfingstmontag in der Innenstadt vor St. Martin keinen Open-Air-Gottesdienst. Foto: Marcus Alwes

Marcus Alwes

Bramsche. Die Corona-Beschränkungen wirken sich auch auf die Gottesdienste am Pfingstwochenende in Bramsche aus. Es werde sonntags in allen christlichen Kirchen "ein ökumenisch vorbereitetes und ökumenisch geprägtes Gebet" geben, der traditionelle Open-Air-Gottesdienst montags neben der St. Martin-Kirche falle jedoch aus, heißt es in einer Pressemitteilung.