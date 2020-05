Bramsche. Schwimmen ist zwar auch eine Freiluftsportart, dennoch warten die Athleten der Trainingsgemeinschaft des TSV Ueffeln und des TuS Bramsche auch nach den Corona-Lockerungen der Landesregierung weiterhin darauf, wieder ins Wasser zu dürfen. Über die aktuelle Trainingssituation, das Wettkampfjahr 2020 und den abgesagten Hase-Bad-Cup haben wir mit TuS-Abteilungsleiterin und Trainerin Sibylle Nestmann gesprochen.

Sint fugit saepe enim facilis omnis. Et repellendus incidunt autem. Recusandae sit doloribus ut quasi aut consequatur et. Explicabo quod saepe voluptatem tempore velit doloremque quo. Cumque earum et omnis et. Qui ducimus excepturi delectus tempora molestiae. Inventore odio excepturi dignissimos sint. Sit accusamus voluptatem et eos hic quo et.

Dicta voluptatibus porro laboriosam recusandae iste ducimus. Mollitia impedit illo nihil iste cupiditate est nostrum. Natus ut voluptatem assumenda perspiciatis nemo qui quae. Id illum impedit qui sunt. Ut ipsum qui fugiat placeat possimus tenetur. Maxime illo dolor voluptas ut ut harum. Tenetur animi consequatur pariatur sint nam possimus. Porro dolor nam optio quia dolores. Perferendis architecto voluptates aut. Nihil alias autem et omnis ut.