Westerkappelner Straße in Achmer soll saniert werden CC-Editor öffnen

Zum Gespräch über die Sanierung der L 77 in Achmer traf sich der Landtagsabgordnete Guido Pott (rechts) mit Ortsbürgermeisterin Anke Hennig und Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann.

Hendrik Chmiel/Büro Pott

Achmer. Die Landesstraße 77 (Westerkappelner Straße) in Achmer soll saniert werden: Das Land werde dafür Mittel aus einem „Sonderprogramm Ortsdurchfahrten“ bereitstellen, kündigt der Landtagsabgeordnete Guido Pott (SPD) aus Wallenhorst in einer Pressemitteilung an.