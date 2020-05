Bald weitere Bauarbeiten an der B 68 in Bramsche CC-Editor öffnen

Zuletzt 2013 wurden Instandsetzungsarbeiten an der B 68 in Bramsche vorgenommen. Nun soll die Fahrbahn der Bundesstraße umfassender saniert werden (Archivbild).

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 68 zwischen Alfhausen und Hesepe sind gerade beendet. Doch schon bald stehen die nächsten an. In Bramsche wird es dann zeitweilig auch Vollsperrungen geben.