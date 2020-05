Bramsche/Neuenkirchen-Vörden. Während sich die erwachsenen Sportler langsam wieder an gewisse Trainingsmöglichkeiten herantasten, sieht es bei Kindern und Jugendlichen schlechter aus. Eine Stichprobe bei drei hiesigen Fußballvereinen ergibt: Vor allem die jüngeren Jahrgänge müssen sich noch gedulden.

