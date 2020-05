Bramsche. Moderne Mobilitätskonzepte entwickeln und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stärken: Das sind die Ziele, die ein neuer Arbeitskreis „Mobilität und ÖPNV“ im Bramscher Stadtgebiet verwirklichen möchte.

Mit dem Bus- und Schienenverkehr sei in Bramsche grundsätzlich schon eine gute Struktur vorhanden, teilte Heinz Mazur, Geschäftsführer des Hannoveraner Planungsbüros PGT Umwelt und Verkehr GmbH, zu Beginn des ersten Treffens mit. Mazur wirkt im Auftrag der Stadt Bramsche am neuen Verkehrsentwicklungsplan mit und moderierte auch die Auftaktveranstaltung des neuen Arbeitskreises „Mobilität und ÖPNV“ im Ratssaal des Bramscher Rathauses. „Es ist aber noch genügend Spielraum nach oben da. Diesen müssen und wollen wir ausreizen, um vor Ort den ÖPNV zu optimieren“, wird Mazur in einer Pressemitteilung zitiert. Damit habe er auch gleichzeitig die Zielsetzung des neuen Arbeitskreises genannt.



Neben Mazur gehören zwölf weitere Personen dem Arbeitskreis „Mobilität und ÖPNV“ an. Bürgermeister Heiner Pahlmann und Cornelis van de Water, im Rathaus unter anderem für den Bereich ÖPNV zuständig, sind seitens der Stadtverwaltung dabei. Ebenfalls im Arbeitskreis aktiv sind Jürgen Brüggemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Bramsche GmbH, Harald Schulte, Leiter Angebotsplanung Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück (PlaNOS) sowie die beiden Geschäftsführer des Busunternehmens Beckermann, Jörg Schneider und Jörg Beckermann. Komplettiert wird der Arbeitskreis von sechs Kommunalpolitikern, zum einen Ralf Bergander (SPD) als Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, zum anderen die Vorsitzenden der fünf Stadtratsfraktionen.

Nach dem einleitenden Vortrag von Mazur, in dem der Diplom-Ingenieur den Ist-Zustand in Bezug auf Mobilität und ÖPNV in Bramsche darstellte, waren die anderen Arbeitskreisteilnehmer an der Reihe. Es wurden Ideen, Kritik und Handlungserfordernisse gesammelt. Auch wenn die Meinungen hinsichtlich der detaillierten Umsetzung zum Teil auseinandergingen, wurde schnell klar, dass alle Mitstreiter dieselben Hauptziele verfolgen: die Entwicklung von modernen Mobilitätskonzepten und die Stärkung des ÖPNV fördern.

Ziele benannt

So soll unter anderem die Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs gesteigert und mehr Fahrgäste gewonnen werden, bedarfsgerechte sowie neue, schnelle und direkte Verbindungen eingerichtet werden. Auch mehr direkte Verbindungen nach Osnabrück und benachbarte Kommunen sollen ermöglicht, das Schienen- und Busnetz besser verknüpft sowie das Ticket- und Tarifsystem vereinfacht werden.

„Der gesamte Mobilitätssektor wird sich in naher Zukunft weiter massiv verändern. Elektromobilität wird dabei in allen Bereichen - Rad, Auto, Bus - eine zentrale Rolle spielen. Mit Blick auf den Klima- und Umweltschutz ist das auch der richtige Weg“, sagt Bürgermeister Heiner Pahlmann der Pressemitteilung zufolge. „Um die Verkehrswende in einer ländlich geprägten Stadt wie Bramsche voranzubringen, muss aber ebenso der ÖPNV im gesamten Stadtgebiet gestärkt werden. Unser Ziel ist es, den Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr langfristig deutlich zu steigern“, ergänzt Pahlmann.

Die nächste Sitzung des Arbeitskreises „Mobilität und ÖPNV“ findet Anfang Juni statt. Darüber hinaus wird es noch ein Beteiligungsverfahren geben, in dem sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bramsche mit Wünschen und Ideen einbringen können. Aufgrund der aktuellen Lage und den Kontaktbeschränkungen kann dieser Termin bislang jedoch noch nicht endgültig geplant werden.