Das Kloster Malgarten bietet ein schönes Ambiente für Trauungen.

Hildegard Wekenborg-Placke

Malgarten. Ab Juli 2020 wird das Bramscher Standesamt an zwei Tagen im Monat Trauungen im Kloster Malgarten durchführen – immer am zweiten Freitag und Samstag im Monat. „Die Anfragen überschritten schon in den letzten Jahren bei weitem die Zeitfenster für Trauungen im Kloster,“ so Ulrike Stuckwisch vom Standesamt in Bramsche.