Dank der Indienhilfe Deutschland verschenken die Priester rund 300 Essenstüten am Tag. Eine Familie kann sich davon vier bis sechs Tage ernähren.

Indienhilfe

Bramsche/Wallenhorst. Die Corona-Pandemie ist nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht weltumspannend. Mag es in wirtschaftlicher Hinsicht in Deutschland schon problematisch sein, in anderen Erdteilen haben die Menschen zudem den Hungertod vor Augen. Das berichtet Jürgen Fluhr, Vorsitzender der Indienhilfe Deutschland mit Sitz in Wallenhorst.