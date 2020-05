An den Folgen eines Unfalls in Bramsche ist eine 80-jährige Frau verstorben, teilt die Polizei mit.

Gert Westdörp

Bramsche. Nach einem Unfall am 7. Mai 2020 in der Bramscher Gartenstadt ist eine 80-jährige Frau an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.