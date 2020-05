Bramsche. Unmittelbar vor den Toren von Bramsche befindet sich in Sögeln das Feuchtbiotop Fledderwiesen. Das rund 18 Hektar umfassende Schutzgebiet entstand vor etwa 50 Jahren beim Ausbau des sogenannten Alfsee-Zuleiters, der Verlegung der Tiefen Hase und der Anlage des „Verteilerbauwerks“.

