Kunden können bei den Stadtwerken Bramsche ihre Anliegen wieder persönlich vorbringen.

Heiner Beinke

Bramsche. Ab Mittwoch, 6. Mai sind im Hauptgebäude der Stadtwerke Bramsche GmbH an der Maschstraße wieder die Türen geöffnet. Die Mitarbeiter stehen Kunden dann wieder persönlich an der Maschstraße zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.