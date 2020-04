Bramsche. Ein lückenloser Gesundheits- und Versicherungsschutz für ausländische Saisonarbeitskräfte muss absolute Priorität haben. Das fordert Filiz Polat aus Bramsche, Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag.

Sed autem sunt accusantium dolores labore. Ex ratione dolorem et nihil optio vitae autem. Assumenda illo quam dolorem maiores nemo ut. Ut inventore quidem et sint. Ducimus dolore sequi soluta odio. Facere ratione sit cum labore.