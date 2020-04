Kalkrieser Bauunternehmer Bei der Kellen geht in den Ruhestand CC-Editor öffnen

Heinrich Bei der Kellen (Zweiter von links) mit Rita, Max, Alexander und Annika Bei der Kellen (von links). Foto: Michael Rasper

Kalkriese. Am 1. April hat sich Heinrich Bei der Kellen aus dem Erwerbsleben und damit auch aus dem von ihm am 1. April 1984 gegründeten Bauunternehmen in Kalkriese zurückgezogen.