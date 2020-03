Die Küken sind geschlüpft. Schulleiter Hansjörg Hoppe (links) und Ronald Sigmund-Stuckenberg von der Biologischen Station freuen sich trotz leeren Klassenzimmers.

Hesepe. In der schulfreien Zeit durch die Corona-Krise gehen auch die Lehrerinnen und Lehrer in der Region neue Wege. In der Grundschule Hesepe überträgt eine Webcam das Leben von gerade geschlüpften Küken auf die Homepage der Schule.