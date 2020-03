Kalkriese/Osnabrück. Seit fast sechs Jahren betreibt Thomas Freese in der Nähe des Osnabrücker Schlossgartens sein eigenes, kleines Tattoo-Studio. Der Bramscher ist einer von vielen Solo-Selbstständigen, die aufgrund der Corona-Pandemie zum unternehmerischen Nichtstun verdammt sind. Mit dem Tätowierer haben wir über seine aktuelle Situation gesprochen.

