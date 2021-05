So viele Corona-Fälle gibt es in Bramsche, Rieste und Neuenkirchen-Vörden

Wie viele Corona-Fälle gibt es in Bramsche, Rieste und Neuenkirchen-Vörden?

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Bramsche. In der Region Bramsche, Rieste und Neuenkirchen-Vörden ist die Gesamtzahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen weiter rückläufig. Hier die Statistik vom Donnerstag.

Bramsche: Wie der Landkreis mitteilt, führte der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis Osnabrück am Donnerstag in seiner Statistik in Bramsche insgesamt 1190 (+2) bestätigte Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie. Aktuell infizier