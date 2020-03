Bramsche. Die Einkaufshilfe-Aktion der Stadt Bramsche ist "ganz ganz prima angelaufen", findet Ehrenamtskoordinatorin Maria Stuckenberg. Weitere hilfsbereite Bramscherinnen und Bramscher können sich aber gerne noch melden, genauso wie Menschen, die Unterstützung benötigen.

Stand Mittwochmittag hatten sich nach Stuckenbergs Angaben 86 Bramscher gemeldet, die für andere Leute einkaufen gehen könnten. "Das Schöne ist: Es verteilt sich auf alle Ortsteile und es haben sich viele jüngere Leute bis 50 gemeldet - anders als bei manch anderen Ehrenamts-Aktionen, wo sich oft hauptsächlich die Älteren einbringen", freut sich Stuckenberg.

Nachdem bis zum vergangenen Wochenende nur ein Bramscher um Unterstützung durch einen Einkaufshelfer gebeten hatte, gibt es mittlerweile immerhin neun Nachfragen "durch Menschen, die derzeit das Haus nicht verlassen können oder nicht dürfen, um sich vor einer möglichen Infizierung mit dem Coronavirus zu schützen", sagt die Ehrenamtskoordinatorin. Und wo bereits Helfer unterwegs waren, sei alles reibungslos verlaufen. "Wir kriegen da bei jedem Mal eine Rückmeldung der Einkäufer, meist ist das sogar schon innerhalb von zwei Stunden nach der Kontaktaufnahme erledigt", so Stuckenberg.

Dass relativ wenige Menschen nach Unterstützung fragen, sei bundesweit bei vergleichbaren Aktionen festzustellen, weiß Stuckenberg. Und betont: "Das ist nicht schlimm, es soll sogar gerne so sein: Dass sich die Menschen untereinander organisieren, dass Nachbarn sich helfen oder Verwandte. Und dass wir da gar nicht vermitteln müssen." Die Stadt stehe mit ihrer Initiative hingegen bereit "für alle, die über ein solches Netzwerk nicht verfügen, weil beispielsweise keine Kinder in der Nähe wohnen, oder weil sie einfach zurückgezogen leben."

Für diese Zielgruppe komme es auch in Frage, nach einem weiteren Angebot nachzufragen, das die Stadt etablieren will: Dabei geht es laut Stuckenberg "ganz einfach um die Möglichkeit, sich mal mit jemandem unterhalten zu können, vielleicht auch seine Sorgen erzählen zu können" - in diesen Zeiten wenn auch nicht bei einem persönlichen Treffen, so aber doch am Telefon. Auch in diesem Bereich könnten sich Ehrenamtlich, gerne, aber nicht verpflichtend mit eventuellen Fachkenntnissen, bei Stuckenberg melden; ebenso natürlich Menschen, die das Gesprächsangebot nutzen möchten.

Und auch für die "Tafel" werden für die nächsten Wochen - und gerne auch darüber hinaus - weitere Helfer gesucht. "Die Lebensmittelausgabe soll laut Leiterin Ute Schwarz aufrecht erhalten werden, das ist ja auch wichtig für die Kunden dort", sagt Maria Stuckenberg. Deshalb würden freitags für das Auspacken der Waren nach der Anlieferung "verstärkt junge Leute gesucht", genauso für die Abgabe der Produkte der Lebensmittel. Außerdem werde auch ein Bringdienst angeboten. Interessenten für ehrenamtliche Hilfe können sich ebenfalls bei der Stadt melden.

Kontakt: Tel. 05461/83460, E-Mail coronahilfe@stadt-bramsche.de