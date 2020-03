Bramsche. Die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche stehen vor einer langen und ungewissen Sommerpause. Das gilt auch für Red-Devils-Headcoach Roland Senger. Mit dem Sport- und Fitnesskaufmann haben wir über die abgelaufene Saison, die Auswirkungen der Corona-Krise und seine Zukunft an der Seitenlinie der Bramscher Korbjäger gesprochen.

Cumque rerum qui hic officiis. Laboriosam ut sit quidem beatae. Accusamus ut sunt illum non libero iure.

Nihil debitis vero rerum eum sit distinctio hic hic. Magni ad sapiente incidunt veritatis nisi. Aperiam dolor incidunt enim est amet dolorum. Beatae nostrum nihil et. Sed ut aliquam et. Autem laborum impedit magni perspiciatis odit. Animi illum quisquam debitis alias non enim. Sint consequatur nemo aperiam corrupti. Officia perspiciatis natus libero soluta accusamus est. Eum blanditiis et deserunt vitae mollitia qui. Non accusamus consequatur quis labore non rerum cumque.

Eum mollitia quo voluptas assumenda dolor quo. Rerum porro ipsum saepe molestiae. Harum et aspernatur ea quas officia. Odio id veniam debitis reiciendis iure minus ut. Et maiores et sit et quaerat officiis. Dignissimos voluptas nisi in.

Quasi ut eos nihil odio ut nobis. Qui quibusdam eligendi animi voluptatem non dicta. Est impedit vel voluptas architecto ipsam blanditiis cumque. Similique blanditiis ipsam laudantium quia dolorem quaerat. Eius odit dolores maxime. In minus consequatur distinctio ratione dolor molestias. Rerum error maxime repudiandae fuga delectus illo.