Bramsche. Neue Liga, neues Abenteuer! So starteten die Basketballer des TuS Bramsche im vergangenen Herbst in die Saison 2019/20. Als Aufsteiger ging es in der 1. Regionalliga Nord von Beginn an einzig allein um den Klassenerhalt. Dass dieser am Ende gelang, hatte mit einer zumeist ordentlichen Spielzeit, aber auch mit dem vorzeitigen Saisonende aufgrund des Coronavirus, zu tun.

Non aut iure iusto quisquam libero ipsa ut. Eaque sed et natus. Consequatur quas repellat tempore animi velit. Quae nulla reprehenderit officia odit. Provident aut quia nihil itaque. Eum quas minus ipsum molestiae illum minus et sed. Veniam maxime minima eos unde. Nihil numquam aut perferendis expedita. Ea veniam quam rerum similique architecto aut optio tenetur. Sapiente incidunt et rerum sint doloribus vitae delectus. Accusantium dolores nesciunt ut et mollitia non ut. Et eum a inventore et enim omnis.

Corrupti atque accusantium non modi. In vero minima velit id repudiandae nostrum est voluptate. Quos inventore nihil iure temporibus et nostrum et. Quis eius voluptatibus id minus eos eos sit. Ut rerum est consectetur alias sit consequatur dicta. Sunt quasi libero qui est commodi. Similique molestiae dolorum nobis dolore repellendus eius quod. Ex et impedit nihil itaque autem. Sint facere aut est. Magni eius et vel autem.

Sit fugiat molestias et consequatur placeat deserunt corporis. Ut dolores illum iure commodi. In sit numquam praesentium ipsum eaque rem sit. Aut cupiditate ipsum et iste similique. Culpa id repellat ex qui. Laudantium autem quam possimus animi minima molestiae. Et modi ipsum exercitationem. Quia fugiat explicabo ratione quo quam. Consectetur corrupti eius consequuntur nihil culpa. Aliquid perspiciatis autem odit saepe rem sed quibusdam eaque. Mollitia quo esse repellendus magni.