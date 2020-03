Bramsche. Der Vorstand des Bramscher Seniorenrats um den Vorsitzenden Rüdiger Albers weist in einer Pressemitteilung noch einmal eindringlich auf die Gefahren des Coronavirus für ältere Menschen hin. Anlass dazu sei, so heißt es im Anschreiben, „das Verhalten einzelner Seniorinnen und Senioren“.

