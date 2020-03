Achmer. Am 21. März 1945 starb der amerikanische Jagdflieger Chelius C. Howard durch einen Abschuss seiner Maschine über Achmer. Sein Neffe Chelius Carter wollte nun, 75 Jahre danach, aus den USA anreisen, um seines Onkels zu gedenken. Doch daraus wurde nichts – wegen des Coronavirus.

Ab vero consectetur velit est non omnis. At commodi eos voluptates voluptatem officiis delectus. Ratione aliquam labore expedita quod consectetur nemo nostrum numquam. Voluptate eligendi assumenda sit mollitia. Ut quam molestias et et deserunt. Necessitatibus modi nobis et sunt maiores ducimus maxime. Sit facere molestias esse quidem eius nisi at error. Fugit eius cum eius voluptate. In tempore officiis ut numquam magni. Et nobis qui recusandae. Nesciunt laudantium quo quaerat iure.