Engter. Warmer Geldregen für die Alte Feuerwache Engter: Der Trägerverein für den neuen Dorftreff erhält Fördermittel in Höhe von etwas mehr als 100.000 Euro, teilt der Landtagsabgeordnete Guido Pott mit. Außerdem hat die Kunst- und Kulturwerkstatt Engter ihren Umzug in die Alte Feuerwache begonnen.

