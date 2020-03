Die Homepage des Bildungsprojektes der Naturkundlichen Sammlungen Thomas. Screenshot: Gerrit Marks

Bramsche. Für die Zeit, in der Kinder und Jugendliche sich überwiegend zuhause aufhalten müssen, erinnert das Bramscher Thomas-Stiftung an ihre Online-Plattform "Projekt Humboldt", auf der die Nutzer sich spielerisch in naturkundlichen Themen weiterbilden können.