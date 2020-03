Bramsche. Die Stadtwerke Bramsche teilen mit, dass außer dem Hasebad Bramsche ab Dienstag, 17. März 2020, auch das dortige Restaurant Aquarena und die verpachteten Massage- und Kosmetikangebote im Hallenbad geschlossen bleiben; ebenso schließt das Kundenservicecenter am Markt bis auf Weiteres.

Der Landkreis Osnabrück hat am Montag weitere massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens verfügt. So sollen ab sofort auch Schwimmbäder geschlossen bleiben. Die Stadtwerke Bramsche hatten diese Entscheidung schon kurz zuvor selbst getroffen. "Die stark rückläufigen Besucherzahlen vom Wochenende haben die große Verunsicherung und Zurückhaltung der Bade- und Saunagäste deutlich werden lassen“, wird Jörg Kampmeyer, Bäderleiter der Stadtwerke Bramsche, in einer Pressemitteilung zitiert. Von der Schließung des Hasebades sind demnach auch das gastronomische Angebot der Aquarena und die verpachteten Massage- und Kosmetikangebote betroffen. „Für ausgegebene Gutscheine, die eine begrenzte Nutzungszeit beinhalten, wird es eine kulante Lösung geben“, so Kampmeyer.

Der Kundenservice soll der Mitteilung zufolge derweil nach Möglichkeit über den telefonischen und schriftlichen Weg erfolgen, in dringlichen Fällen sei auch weiterhin ein persönlicher Ansprechpartner im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke an der Maschstr. 9 verfügbar. Die zweite Kundenanlaufstelle, das Kundenservicecenter am Markt, wird vorübergehend geschlossen. "Über unser Online-Center auf unserer Homepage können wesentliche Servicefunktionen wie An- und Abmeldung, Abschluss von Verträgen, Zählerstandeingabe, Abschlagsanpassung und mehr rund um die Uhr genutzt werden“, so Frank Ballmann, Leiter der Abteilung Vertrieb.

Weitere Sicherheitsvorkehrungen

„Für den technischen Bereich werden erforderliche Maßnahmen in Abstimmung mit den Kunden unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Hausanschlüsse zur Aufnahme der Versorgung werden gewährleistet. Der regelmäßige Austausch von Strom-, Gas- und Wasserzählern wird allerdings derzeit ausgesetzt. Gleiches gilt für die bisher praktizierte Ablesung der Zähler beim Kunden vor Ort. Die betroffenen Kunden werden telefonisch oder schriftlich kontaktiert, um eine Eigenablesung zu vollziehen. Zur Minderung des Infektionsrisikos werden Teams gebildet, die getrennt voneinander agieren sollen“, erklärt der Technische Leiter der Stadtwerke, Frank Schulte. Diese Maßnahme solle verhindern, das ganze Bereiche von einer Erkrankung oder einer verfügten Quarantäne betroffen wären.

„Die sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie- und Wasser ist unsere Kernaufgabe", wird Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Brüggemann in der Mitteilung zitiert. "Damit das in Zeiten der Corona Krise auch weiter gewährleistet werden kann", seien diese Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.