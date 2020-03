Bramsche. Das Corona-Virus hat die Veranstaltung des Runden Tisches Natur im Rathaus am Donnerstagabend zu Fall gebracht. Der geplante öffentliche Dialog über Themen wie Photovoltaik und Abwasser wurde zu einer eher kleinen Gesprächsrunde, die vorzeitig abgebrochen werden musste.

