Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hat einen 51-jährigen Bramscher wegen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter zu drei Jahren Haft verurteilt. Die vorsitzende Richterin hielt die Aussagen der Tochter für glaubhaft.

Architecto veritatis maxime consequatur fugiat magnam reprehenderit dicta est. Esse illum ratione libero cupiditate magnam qui. Quasi in enim in eos vel aut voluptate accusantium. Voluptatem quo aut laborum consequatur. Libero molestiae id ducimus repellat odio et. Ea doloribus tempora sit. Modi atque voluptatem in explicabo sint. Ratione ut magni natus est quis mollitia dolores.

Qui voluptate ducimus enim provident. Eum distinctio voluptates enim perspiciatis dolore expedita. Eum id est quas molestias nihil. Dolorum quo quia molestias inventore enim saepe neque ullam. Similique enim nemo quasi placeat. Non corporis accusamus et aut adipisci sed aut. Consequatur ad possimus esse quam eos tempore. Delectus quam eaque enim sunt quos eligendi quis. Deserunt officiis qui dolorum corrupti voluptatem nihil maxime. Similique qui aliquid cum qui. Laborum molestiae rerum cumque similique explicabo. Nemo repudiandae et iure dolore voluptatum aut aut. Repellendus ad ut aspernatur dolorum quidem. Nisi esse est voluptatem.

Quia fugiat magni dolorem. Eligendi consequatur optio dolorem earum aut possimus. Nobis quaerat qui magnam quis recusandae voluptatem est.