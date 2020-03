Bramsche. An den kommenden beiden Sonntagen finden in St. Martin in Bramsche die beiden Aufstellungsgottesdienste der Kandidaten für die Superintendentur statt. Um Risikogruppen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, werden die Gottesdienste aufgezeichnet und einen Tag später zum Anschauen online gestellt.

