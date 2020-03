Bramsche. Eine gute Figur machte Elena Tappe vom Greselius-Gymnasium Bramsche beim Landesentscheid im Schulwettbewerb "Jugend debattiert". Sie schaffte es zuerst ins Radio und schließlich bis ins Finale.

