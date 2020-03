Heller, moderner und freundlicher ist das neu gestaltete Reisebüro der Firma Beckermann an der Osnabrücker Straße. Foto: Eva Voß

Bramsche. Das Reisebüro Beckermann an der Osnabrücker Straße in Bramsche ist in den vergangenen renoviert und komplett umgestaltet worden. Am Samstag, 14. März, laden Jörg Beckermann und sein Team Kunden und solche, die es werden wollen, zur Besichtigung in die neu gestalteten Räume ein.