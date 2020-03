Bramsche. Der aus Kalkriese stammende Yannick Richter ist nach Paris gereist, weil er Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain anfeuern wollte. Doch die Partie wird nun ein Geisterspiel werden. Richter trat die Reise trotzdem an - und kann schon von einigen skurrilen Erlebnissen berichten.

