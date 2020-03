Spielertrainer Kai Golchert (rechts) und sein Team blicken in eine ungewisse Zukunft. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Eigentlich sind die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche fest davon ausgegangen, an diesem Wochenende ein Heimspiel auszutragen. Am Sonntag, 15. März 2020, wäre laut Spielplan die Reserve des TvdH Oldenburg II in der IGS-Sporthalle zu Gast gewesen. Aufgrund der Corona-Krise wurde am Donnerstagnachmittag dann aber nicht nur das TuS-Heimspiel gegen Oldenburg abgesagt. Der Handball-Verband-Niedersachsen (HVN) teilte mit, dass der gesamte Spielbetrieb bis zum 19. April 2020 ausgesetzt wird.