Jonathan Foulds (mit Ball) und der TuS bestreiten bis auf Weiteres kein Ligaspiel. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. „Die Regionalliga Nord sagt hiermit ab sofort (12. März 2020) alle Spiele, Sitzungen und Lehrgänge bis auf Weiteres ab und folgt damit der Absage sämtlicher Wettbewerbe und Maßnahmen durch den DBB“, lautet die am Donnerstag veröffentlichte Mitteilung, die bedeutet, dass die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche am Samstag, 14. März 2020, nicht bei den SBB Baskets Wolmirstedt auflaufen werden. Wie lange aufgrund der Corona-Krise keine Partien ausgetragen werden und was dies für die aktuelle Spielzeit bedeutet, steht noch nicht fest.