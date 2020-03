Das Duo "Acoustic Colours" mit Elsa Ruiba und Stephan Griefingholt gibt ein Konzert in der Lappenstuhler Thomaskapelle. Foto: Acoustic Colours

Lappenstuhl. Das Duo "Acoustic Colours" ist am Freitag, 20. März 2020, um 20 Uhr zu Gast in der Thomaskapelle in Lappenstuhl. Auf Einladung des Ortsrats Lappenstuhl und der St. Johannis-Kirchengemeinde Engter werden die beiden Musiker ihr Programm “Feuerwerk der Klänge mit Querflöte und Gitarre” präsentieren.