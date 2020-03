Bramsche. Zum Bramscher Lesespaziergang lädt am Dienstag, 10. März 2020, der Universum-Verein im Rahmen der Reihe „Nimm dir ein Buch“ ein.

Beginn ist um 18 Uhr im Zeitungsarchiv des Heimat- und Verkehrsvereins im „Parteienhaus“ am Heinrich-Beerbom-Platz. Dort liest Archivleiter Thomas Kaes vor. Gegen 18.30 Uhr ist die Beautylounge La Villa am Brückenort-Kreisel das Ziel, wo Inhaberin Ines Hoppe ihre Premiere beim Lesespaziergang feiert.

Im ehemaligen Spritzenhaus am Markt ist Thorsten Thomas im „Haus der Naturkultur“ ab 19 Uhr der dritte Vorleser. Danach ist in der Buchhandlung Thalia in der Großen Straße Filialleiter Roland Scheermann dran, bevor zum Schluss Redaktionsleiter Heiner Beinke in den neuen Räumen der Bramscher Nachrichten vorlesen wird.