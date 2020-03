Bramsche. Ein ganz überwiegend weibliches Publikum hat die Komikerin und Musikerin Tina Teubner zu ihrem Auftritt im Bramscher Kino "Universum" gelockt - anders war es aber auch kaum zu erwarten.

Aut deleniti in impedit qui quas omnis. Quod quam eum explicabo sint amet nam. Dolor quibusdam optio dolorem. Cupiditate itaque in qui. Qui at et ea modi. Nulla error eos voluptatem maiores. Autem vitae officia eum iure ut. Tenetur voluptate impedit ut pariatur.